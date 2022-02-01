Tesla отзывает почти 54 тысячи автомобилей из-за проблем с безопасностью

Компания Tesla отзовет в США 53 822 автомобиля, которые оснащены программным обеспечением Full Self-Driving (Beta) для автономного вождения. Установлено, что это ПО может угрожать безопасности, сообщает Reuters.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что отзыв распространяется на некоторые автомобили Model S и Model X 2016–2022 годов, Model 3 2017–2022 годов и Model Y 2020–2022 годов. Эта организация утверждает, что функция, также известная как бета-версия FSD, может позволить транспортным средствам проезжать перекресток без остановки, несмотря на соответствующий знак.

По информации NHTSA, Tesla выполнит бесплатное обновление ПО, которое отключит функцию "скользящей остановки".

Производитель заявил, что по состоянию на 27 января ему неизвестно о каких-либо претензиях по гарантии, об авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с этой причиной.

Tesla сообщила, что количество автомобилей с FSD в Соединенных Штатах увеличилось почти до 60 тысяч с нескольких тысяч в конце сентября. Компания тестирует улучшенную версию своего программного обеспечения для автоматизированного вождения на дорогах общего пользования.

Как заявил генеральный директор Илон Маск в отчете о прибылях и убытках, он ожидает, что Tesla останется "ограниченной чипами" в 2022 году и не станет представлять новые модели автомобилей. Он сказал, что вместо этого компания будет работать над проектированием и инструментами для создания будущих машин.

Такое заявление подкрепляется решением перенести производство своего электрического пикапа Cybertruck. В компании теперь заявили о начале производства в первом квартале 2023 года.