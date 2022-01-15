Вызов для Tesla: китайский застройщик Evergrande выпустил свой первый электромобиль

Самый закредитованный застройщик в мире, китайский гигант недвижимости Evergrande выпустил с конвейера свой первый электрический внедорожник Hengchi 5. Компания планирует сделать автопроизводство своим основным бизнесом в ближайшие 10 лет.

Об этом сообщает Business Insider.

Электрический внедорожник Hengchi 5 выпустили на 12 дней раньше запланированного. Он может проехать около 700 км на одном заряде. Обойдется такое авто примерно в $31 тыс.

Компания разрабатывала и другие модели марки Hengchi, но это единственная, которая поступила в массовое производство.

О своем желании конкурировать с Tesla китайская компания заявила еще в 2020 году. К 2025-му она амбициозно планирует поставлять 1 млн электромобилей в год, а к 2035 году — все 5 млн. К слову, до 1 млн в год пока не дотянула и Tesla.

Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей. На нем Evergrande придется конкурировать с Tesla, а также с множеством ведущих отечественных брендов, таких как BYD, Nio, Xpeng и Li Auto, пишет издание.

"Если автомобили Hengchi 5 будут хорошо продаваться, это станет лучом надежды для Evergrande после нескольких месяцев усилий по поддержанию бизнеса на плаву. Это был важный шаг, предпринятый Evergrande, чтобы преодолеть кризис финансирования", — говорит старший менеджер консалтинговой компании Suolei Эрик Хань.

Впрочем, за прошлый год Evergrande прославилась как застройщик с самым большим общим долгом в мире, который у нее превысил $300 млрд.

В декабре компания Evergrande объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами. Тогда компания заявила, что не может оплачивать свои счета и проходит процесс реструктуризации.

В процесс реструктуризации компании уже вмешалось китайское правительство. Ради погашения долгов компании ее основатель Хуэй Ка Янь продал часть своей недвижимости, а также коллекции предметов искусства на сумму в $1,1 млрд.

Позже Evergrande сообщила о возобновлении строительства в большинстве своих жилищных проектов. Причиной этого стало требование властей платить рабочим-мигрантам и сдавать квартиры.