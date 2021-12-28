Угроза дефолта Evergrande: крупнейший китайский застройщик возобновил работы на 92% объектов

Китайский девелопер Evergrande Group, который имеет огромные долги, заявил о возобновлении строительства в большинстве своих жилищных проектов, сообщает издание Business Standard.

Причиной этого стало требование властей платить рабочим-мигрантам и сдавать квартиры.

Согласно заявлению компании, возобновлено почти 92 процента проектов недвижимости Evergrande по сравнению с примерно 50 процентами объектов, работы на которых велись в начале сентября. Число рабочих, задействованных в проектах, которые возобновили строительство, увеличилось с сентября 2021 года на 31 процент, до 89 тысяч.

"По мере того, как мы успешно возобновляем производство и строительство, мы сможем передавать жилье покупателям, возобновлять продажи и сделки и погашать долги", — сказал глава компании Хуэй Ка Янь.

Он утверждает, что с компанией возобновили сотрудничество уже более 80% деловых партнеров.

Долговые обязательства Evergrande превышают 300 миллиардов долларов. Компания уже дважды пропустила сроки выплаты по облигациям.

"Обеспокоенный тем, что углубление промышленного кризиса помешает экономическому росту и подорвет социальную стабильность, Пекин упрощает финансирование для некоторых застройщиков, а также покупателей жилья. Центральный банк Китая пообещал усилить поддержку экономики, подтвердив свои цели способствовать "здоровому" росту сектора недвижимости, защитить права покупателей жилья и лучше удовлетворять спрос на жилье", — сообщает Bloomberg.

Одним из результатов этого стал перезапуск проектов Evergrande.

Напомним, китайская компания Evergrande, которая занимается недвижимостью, объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами. Она не может оплачивать свои счета и проходит процесс реструктуризации.

Банкротство этого крупнейшего китайского девелопера обвалило фондовый рынок США в сентябре 2021 года — начались массовые распродажи акций из-за опасений инвесторов