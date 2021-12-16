Требуют $13 млрд: кредиторы подали в суд на китайского застройщика Evergrande

Китайские кредиторы подали в суд на компанию Evergrande, которая занимается недвижимостью, на сумму более 13 миллиардов долларов. Иск связан с просрочкой компанией платежей по долгу. Об этом сообщает Financial Times.

Китайский суд, которому поручено рассматривать гражданские иски против Evergrande, принял на рассмотрение 367 дел с исками на общую сумму 84 миллиарда юаней (13,2 миллиарда долларов).

Кредиторы начали обращаться в суд в период с 24 августа по 9 декабря, как раз когда Fitch Ratings отнесла компанию в категорию "ограниченного дефолта".

"Кредиторы спешат подать на Evergrande в суд, чтобы у них было больше возможностей вернуть свои деньги в случае реструктуризации долга. Это особенно верное решение, когда не все займы рассматриваются одинаково", — сказал аналитик компании по управлению активами Loomis Sayles из Сингапура Бо Чжуанг.

Кредиторы начали требовать вернуть свои деньги после того, как в августе центральный банк раскритиковал руководство Evergrande по поводу долгового кризиса, что спровоцировало обвал продаж компании и еще больше ограничило ее доступ к финансированию.

По данным шанхайской консалтинговой компании CRIC, объем продаж Evergrande за три месяца до 30 ноября составил 15,3 млрд юаней по сравнению с 228 млрд юаней за тот же период прошлого года.

"У нас нет возможности погасить так много кредиторов с помощью наших ограниченных ресурсов. Мы позволим судьям решать, кому и сколько будем платить", — сказал один из руководителей Evergrande, попросивший не называть его имени.

Evergrande также выпустила офшорные облигации на общую сумму 19 миллиардов долларов. В FT считают, что международные кредиторы будут конкурировать с внутренними кредиторами, чтобы добиться выплаты от группы, испытывающей нехватку денежных средств.

Напоминаем, Evergrande объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами в начале декабря 2021 года.

6 декабря, истек крайний срок, чтобы провести платежи по двум своим облигациям на общую сумму более 82 миллионов долларов. По истечении крайнего срока Evergrande ничего не сообщала, но некоторые держатели облигаций заявили, что не получили свои платежи.