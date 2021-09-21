Китайский девелопер обвалил фондовый рынок США

20 сентября стало худшим днем для американского фондового рынка почти за 12 месяцев. Как сообщает Bloomberg, на рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства китайского девелопера Evergrande.

По информации агентства, американский рынок в понедельник показал самое большое дневное падение с октября 2020 года.

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Так, по состоянию на 22:00 по Киеву индекс S&P 500, который отслеживает крупнейшие компании США по капитализации, снижался на 2,68%, до 4314 пунктов.

При этом промышленный индекс Dow Jones на то же время сократился на 2,63%, до 33 тысяч 674 пунктов.

Индекс NASDAQ Composite (крупнейшие американские технологические компании) упал в это время на 3,08%, до 14 578,5 пункта.

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В The Wall Street Journal отмечают, что в этот же день рухнули европейские и азиатские рынки. Так, индекс Stoxx Europe 600, в который включены крупнейшие предприятия региона, закрылся снижением на 1,67%, опустившись до двухмесячного минимума.

А индекс Гонконгской биржи Hang Seng Index упал на 3,3%.

В агентстве отмечают, что инвесторы опасаются банкротства крупнейшей девелоперской компании Китая — Evergrande, что принесет убытки его акционерам и владельцам облигаций, пишет The Wall Street Journal.

Объем долговых обязательств компании является самым большим среди любых публичных компаний, управляющих недвижимостью в мире. Компания накопила долговых обязательств на сумму больше $300 млрд и на прошлой неделе признала вероятность объявления дефолта по долгам.

Инвесторов также смущают сокращения стимулирующих программ Федеральной резервной системы США на ближайшем заседании. На фондовый рынок также давит и дефицит газа в Европе.

Напомним, 29 апреля фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов поднялись до рекордных отметок. Так, индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 поднялся на 129,91 пункта (0,38%) и составил 33950,29 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 29,36 пункта (0,71%) и составил 4212,54 пункта. Nasdaq Composite прибавил 102,21 пункта (0,73%) и составил 14153,24 пункта.

20 января три основных фондовых индекса в США достигли новых исторических максимумов на закрытии торгов.

Так, индекс S&P 500 к закрытию рынка поднялся на 52,94 пункта (на 1,4%) и составил 3851,85 пункта. Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта (2%) — до 13457,25 пункта, а Dow Jones Industrial Average на 257,86 пункта (0,8%), до 31188,38 пункта.