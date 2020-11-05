Американские фондовые индексы растут на новостях с избирательных участков в США

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы растут в четверг, 5 ноября, указывая на возможность продолжения ралли на рынке после президентских выборов в США. Как сообщает "Интерфакс", инвесторы продолжают следить за подсчетом голосов на выборах и ожидают итогов заседаний Федеральной резервной системы.

От Федрезерва эксперты не ждут изменения денежно-кредитной политики по результатам двухдневного заседания, завершающегося в четверг. Однако, по их мнению, ФРС может принять какие-то меры в случае дестабилизации финансовых рынков после президентских выборов в США.

Несмотря на то, что Федрезерв обычно не комментирует политические события, он может принять решение о поддержке финансовых рынков, если результат выборов будет спорным и спровоцирует резкие рыночные колебания.

Подсчет голосов после президентских выборов в США продолжается, и, по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Накануне фондовый рынок США уверенно вырос на фоне перспектив сохранения смешанного Конгресса, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный за свою историю рост для дня после президентских выборов в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тысяч до 751 тысячи человек, согласно отчету Министерства труда США (по пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 758 тысяч, а не 751 тысяч). Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 732 тысячи.

Производительность труда в США в третьем квартале увеличилась на 4,9%, свидетельствуют предварительные данные Минтруда страны. Стоимость рабочей силы в США упала на 8,9%, что стало наиболее значительным снижением с января-марта 2009 года. Эксперты в среднем ожидали роста производительности труда на 5,6% и сокращения стоимости рабочей силы на 11,5%.

Акции американской Qualcomm Inc. (SPB: QCOM), одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, взлетели на 13,2% в ходе предварительных торгов в четверг. Квартальные результаты и прогноз компании превзошли ожидания рынка на фоне высокого спроса на устройства, поддерживающие связь 5G.

Цена бумаг Expedia Group (SPB: EXPE) Inc. растет на 4,6%. Онлайн-турагентство зафиксировало падение продаж более чем вдвое в третьем квартале, однако его убыток сократился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и оказался меньше, чем ожидалось.

Бумаги Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. дорожают на 1,7% благодаря сильной финансовой отчетности фармацевтической компании за прошедший квартал.

Котировки американских депозитарных расписок Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) снижаются на 3,8% в ходе предварительных торгов, несмотря на то, что китайский интернет-гигант отчитался о превысившей прогнозы прибыли.

Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 16:50 мск увеличилось на 1,82% и составило 3497,5 пункта. Котировки декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones выросли к этому времени на 1,38%, до 28118 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 поднялся на 2,63%, до 12072,5 пункта.