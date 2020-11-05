Доллар не пользуется спросом: курс гривни растет

Предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 4 ноября, как и в предыдущий день 3 ноября, превышали спрос. Выкупать излишек валюты Нацбанк не выходил. В результате, это привело к укреплению курса гривни.

"Гривня на межбанке против доллара США укрепляется второй день подряд. Основные продавцы продолжают фиксировать прибыль по валютным операциям. Со вторника НБУ не принимает участия в торгах", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Рост курса евро на украинском межбанковском рынке, очевидно, связан с ростом курса евро относительно доллара на международных рынках. Последнее обусловлено ведущимся процессом подсчета голосов на президентских выборах в США.

Среди факторов, которые имеют влияние на курс гривни, но являются чисто украинскими, Гойлов отмечает: "Минфин отчитался о перевыполнении в октябре плана по доходам госбюджета на 10%. За октябрь они составили 77,20 млрд гривен при плане в 70,32 млрд. За период с января по октябрь текущего года госбюджет по доходам выполнен на 99,1%. Таможня выпустила данные по украинскому экспорту за аналогичный период. Дефицит торгового баланса составил 3,32 млрд долларов США: экспорт упал на 4,82%, а импорт — на 12,21%. Выплаты Украины по внешним обязательствам вместе с процентами составили за 9 месяцев нынешнего года 5,5 млрд долларов. По прогнозу НБУ, ВВП к концу 2020 года снизится на 6%".

Аналитик прогнозирует, что до конца ноября по валютной паре доллар/гривня, вероятно, установится ценовой канал с границами 28,40-28,85 грн/доллар.

"Сегодня по курсу доллара США против гривни ожидаю коррекцию к уровню 28,49 грн/доллар. Валютная пара евро/гривня будет торговаться в ценовом канале 33,25-33,55 грн/евро", — говорит Гойлов.

Отметим, 5 ноября по сравнению со вчерашним днем, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 9 копеек — с 28,6 грн/доллар до 28,5074 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 5 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,5074 грн;

✅ 1 евро — 33,4249 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,3062 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,0938 грн.

На межбанковском валютном рынке 5 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — на 0,5 копейки. 4 ноября торги закрылись на уровне 28,43/28,4450 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,42/28,44 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже вырос больше, чем на 10 копеек. 5 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,3821/33,4056 грн за евро. 4 ноября закрылись на уровне 33,2801/33,2977 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,55 грн/доллар, по евро — 33,10-33,60 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,45 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,50 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,59/28,63 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подешевел на 14 копеек, в продаже — на 13 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,22/33,30 грн/евро. По сравнению со средой курс евро в покупке снизился на 3 копейки, в продаже — на 5 копеек. 4 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,25/33,35 грн/евро.