Фондовый рынок 30 минут назад

В США начали блокировать заявки китайских компаний на IPO

SEC разрабатывает правила делистинга из американских бирж китайских компаний, которые не соответствуют требованиям аудита США

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила регистрацию первичных публичных размещений (IPO) и другие способы продаж ценных бумаг для компаний из Китая.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, SEC попросила компании не подавать заявки до тех пор, пока не разработает конкретные указания о том, каким образом они должны будут раскрывать риски, с которыми они могут столкнуться в КНР.

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Кроме этого, SEC разрабатывает правила делистинга (исключение ценных бумаг с фондовых бирж определенных эмитентов. — Delo.ua) из американских бирж китайских компаний, которые не соответствуют требованиям аудита США.

Согласно данным Refinitiv, листинги китайских компаний в Соединенных Штатах достигли в этом году рекордных $12,8 млрд, поскольку компании из КНР стремительно начали извлекать выгоду из фондового рынка США, достигнув дневных рекордных максимумов.

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Напомним, власти Китая ввели санкции против несколько частных лиц и организаций США в качестве ответа на недавние ограничения, которые Вашингтон ввел против китайских чиновников в Гонконге.

Как сообщалось, Федеральная комиссия по связи США признала китайских производителей телефонов Huawei и ZTE угрозой своей национальной безопасности.

Санкции против Huawei США ввели еще в мае 2019 года, спустя год их ужесточили.

США обвинили корпорацию в финансировании со стороны китайской разведки, армии и Коммунистической партии, также сообщалось, что Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.

Сама Huawei заявляет, что ее работа не является угрозой для США и что она независима от китайских властей.

Источник фото: Depositphotos

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