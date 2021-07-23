Южнокорейский интернет-банк запланировал IPO на $2,22 млрд

Интернет-банк Kakao Bank Corp. (Южная Корея) планирует провести первичное размещение акций (IPO), объем может составить 2,553 трлн южнокорейских вон ($2,22 млрд).

Как сообщает Reuters, банк, который входит в южнокорейскую интернет-группу Kakao Corp., оценил стоимость акций в рамках IPO на уровне 39 тысяч вон за каждую.

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По данным агентства, этот листинг, который ожидается в августе, станет крупнейшим в стране с тех пор, как игровая компания Netmarble привлекла 2,7 трлн вон в ходе IPO в 2017 году, обогнав по этому показателю производителя аккумуляторных материалов SK IE Technology Co Ltd.

При этом диапазон цены размещения составлял от 33 тысяч до 39 тысяч вон за акцию. К продаже предлагается 65,45 млн новых акций.

Среди крупных инвесторов, которые намерены купить крупные пакеты акций в ходе листинга, входят Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities и KB Securities.

Стоимость Kakao Bank составляет 18,5 трлн вон, что близко к оценке холдинговых компаний крупнейших южнокорейских банковских групп, таких как KB Financial Group и Shinhan Financial Group, в 21,5 трлн вон и 19,9 трлн вон.

По мнению аналитиков, это IPO превратит Kakao Bank, который был образован в 2016 году, в третий по величине банк в Южной Корее.

Напомним, в апреле этого года американская криптобиржа Coinbase вышла на IPO на бирже NASDAQ. Первоначально отмечалось, что стоимость акций Coinbase составит $250, но торги начались с отметки в $381 за акцию и капитализацией в $99 млрд.

Позднее стало известно, что руководство криптовалютной биржи Binance заявило о листинге токенов, обеспеченных портфелем реальных акций компаний Microstrategy, Apple и Microsoft.