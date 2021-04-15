Крупнейший прямой листинг: криптобиржа Coinbase вышла на IPO с капитализацией $100 млрд

Популярная американская криптобиржа Coinbase вышла на IPO на бирже NASDAQ.

Это — самый крупный прямой листинг в истории, сообщает CNBC.

Первоначально отмечалось, что стоимость акций Coinbase составит $250, но торги начались с отметки в $381 за акцию и капитализацией в $99 млрд.

На пике стоимость акций превысила $426 за акцию, а капитализация перешагнула отметку в сотню миллиардов.

Указано, что первый торговый день закончился с капитализацией в $85 млрд и стоимостью акции в $328.

Сейчас Coinbase, которой не существовало 10 лет назад, входит в сотню самых дорогих компаний США.

По мнению аналитиков, с одной стороны, у компании отличные перспективы и, как показал последний квартал, Coinbase генерирует отличную прибыль. Эксперты MoffettNathanson считают, что цена за одну акцию может вырасти до $600 в ближайшее время.

С другой стороны, как отмечают аналитики, успех компании зависит от интереса аудитории к криптовалютам и их волатильности: если биткойн полетит вниз, объем торгов снизится, компания меньше заработает на комиссии. А к резкому падению стоимости криптовалют может привести жесткое регулирование.

При этом эксперты уверены, что рынок с капитализацией в $2 трлн власти не оставят без внимания.

Напомним, генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг в 2020 году стал самым богатым предпринимателем, работающим в сфере блокчейн и криптовалют. Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2021, его состояние оценивается в $11,5 млрд.