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Валюта 60 минут назад

Криптобиржа Binance планирует за этот год заработать $1 млрд

За последние сутки объем спотовых торгов на Binance составил более $5,7 млрд, что значительно превышает аналогичные показатели ближайших конкурентов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Криптовалютная биржа Binance по результатам 2020 года рассчитывает получить прибыль в размере от $800 млн до $1 млрд.

Об этом заявил один из руководителей компании Чанпэн Чжао, передает Bloomberg.

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Как отмечает агентство, в 2019 году этот показатель составил $570 млн.

За последние сутки объем спотовых торгов на Binance составил более $5,7 млрд, что значительно превышает аналогичные показатели ближайших конкурентов: Coinbase Pro, Kraken и Bitfinex.

В то же время Binance сохраняет лидерские позиции и на рынке фьючерсов — за последние сутки объем сделок по деривативам составил более $13 млрд, а открытый интерес превышает $2,1 млрд.

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Аналитики Bloomberg считают, что дальнейший успех Binance зависит от того, как биржа сможет наладить диалог с регуляторами.

"Мы всегда тесно работаем с регуляторами и правоохранительными органами во всем мире", — заявил в Чжао.

Напомним, 24 июня криптовалютная биржа Binance добавила возможность приобретать биткойн и Tether за украинскую гривню.

В апреле площадка позволила приобретать криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт Mastercard пользователям из 19 стран, включая Россию и Украину.

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