Индексы S&P 500 и Nasdaq взлетели до рекордного уровня

29 апреля фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов поднялись до рекордных отметок. Так, индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 поднялся на 129,91 пункта (0,38%) и составил 33950,29 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 29,36 пункта (0,71%) и составил 4212,54 пункта. Nasdaq Composite прибавил 102,21 пункта (0,73%) и составил 14153,24 пункта.

Как сообщает Trading Economics со ссылкой на предварительные данные министерства торговли США, индексы ведущих бирж США увеличились после публикации порции статистических данных.

Так, в первом квартале экономические показатели США увеличились на 6,4% в пересчете на годовые темпы, а ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.

При этом, ранее аналитики прогнозировали средний подъем на 6,1%. В то же время, респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 6,5%, агентства Bloomberg — на 6,7%.

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Согласно данным Министерства труда США, на прошлой неделе количество американцев, которые первый раз обратились за пособием по безработице, сократилось на 13 тысяч и составило 553 тысяч человек. По информации американских СМИ, это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что эксперты Trading Economics прогнозировали увеличение числа заявок до 549 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

28 апреля американский фондовый рынок завершил торги снижением после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, индекс Dow Jones опустился на 0,48%, S&P 500 — на 0,08%, Nasdaq — на 0,28%.

В коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27 — 28 апреля, говорится, что Федеральный резерв сохранил процентную ставку по кредитным средствам. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

"Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление остается неравномерным и далеко от завершения", — заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

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Кроме этого, президент США Джо Байден, который выступал 28 апреля в Конгрессе, презентовал новый пакет экономических реформ общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей.

Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Напомним, 20 января три основных фондовых индекса в США достигли новых исторических максимумов на закрытии торгов.

Так, индекс S&P 500 к закрытию рынка поднялся на 52,94 пункта (на 1,4%) и составил 3851,85 пункта. Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта (2%) — до 13457,25 пункта, а Dow Jones Industrial Average на 257,86 пункта (0,8%) до 31188,38 пункта.

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