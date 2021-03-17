Deutsche Bank улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% в следующем году. Об этом сообщается в отчете банка, передает "Интерфакс". Это лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%.

Благоприятными факторами для экономики эксперты называют значительный прогресс в контроле над пандемией Covid-19 и вакцинацию, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры финансовой поддержки в США и Европе.

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Кроме того, аналитики указывают на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере прогресса в вакцинации. Отмечается, что локомотивами глобального подъема в этом году станут Китай, Индия и США.

Аналитики ожидают ускорения темпов роста потребительских цен этим летом, однако скачок инфляции скорее всего будет временным.

По прогнозу DB, рост глобального ВВП в первом квартале текущего года составит 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, во втором квартале — 1,4%, в третьем — 1,8%, в четвертом — 1,3%.

Экономика США увеличится соответственно на 1,5%, 2,1%, 2% и 1,7%. В Китае ожидается подъем на 1,6%, 1,5% 1,4% и 1,3% соответственно.

Согласно базовому прогнозу, безработица в США в текущем году составит 5,2%, а в 2022 году — 3,8%, в Германии — соответственно 4,2% и 4%, в Великобритании — 6,1% и 6,3%, в Японии — 3,1% и 2,8%, в еврозоне — 8,5% в оба года.

Кроме того, аналитики Deutsche Bank прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в первом квартале текущего года на уровне 55 долларов за баррель.

Во втором и третьем кварталах котировки будут находиться в районе 60 долларов за баррель, а в октябре-декабре поднимутся до 65 долларов за баррель.

Сорт WTI, как ожидается, будет в среднем стоить в январе-марте 52 доллара за баррель, в апреле-сентябре — 57, а в последнем квартале этого года — 62.

Средняя цена золота, по прогнозу DB, составит 1900 долларов за унцию в первом квартале, 1850 во втором, 1800 в третьем и 1750 долларов за унцию в четвертом квартале.

В ходе торгов во вторник котировки апрельских фьючерсов на WTI составляют примерно 64 доллара за баррель, майские контракты на Brent торгуются в районе 67,7 доллара за баррель. Цена апрельских контрактов на золото на бирже Comex составляет 1733 долларов за унцию.

В то же время аналитики Deutsche Bank не ждут, что крупнейшие центробанки мира будут менять базовые процентные ставки в текущем году.

Так, ожидается, что Федеральная резервная система США оставит ее в диапазоне 0-0,25% годовых, Банк Японии — минус 0,1%. Европейский центральный банк сохранит базовую ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5% годовых.

Доходность десятилетних гособлигаций США ожидается в среднем в 1,55% годовых в первом квартале текущего года, 1,8% во втором, 2% в третьем и 2,25% в четвертом. Для десятилетних госбумаг Германии прогнозы составляют соответственно минус 0,3% годовых, минус 0,15%, минус 0,1% и ноль.

Аналитики прогнозируют, что американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 в январе-марте будет находиться в районе 3950 пунктов, в апреле-июне — 4000 пунктов, в июле-сентябре — 4050 пунктов, в октябре-декабре — 4100 пунктов. Для европейского сводного индекса Stoxx 600 оценки составляют соответственно 430 пунктов, 445 пунктов, 455 пунктов и 465 пунктов.

На закрытие рынка в понедельник значение S&P 500 составляло 3968,94 пункта, Stoxx 600 — 423,08 пункта.

Курс евро, по прогнозу экспертов DB, в первом квартале будет составлять в среднем 1,21 доллара, во втором — 1,25 доллара, в третьем — 1,28 доллара, в четвертом — 1,3 доллара.

Тем временем отметим, что почти половина украинских бизнесменов ожидает ухудшения бизнес-климата в Украине в 2021 году.