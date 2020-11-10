Американский фондовый рынок бьет рекорды по росту

9 ноября фондовые индексы США на открытии торгов увеличились до рекордных дневных значений после новостей о вакцине от COVID-19, разработанной Pfizer, передает Bloomberg.

По данным агентства, S&P500 через 15 минут после открытия торгов вырос до 3634 пунктов (+3,6%), а Dow Jones industrial average — до 29 757 пунктов (+5,1%).

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Акции высокотехнологичных компаний Nasdaq подскочили на 0,8% до 11 989 пунктов.

При этом, как отмечает Business Insider, дорожали прежде всего акции, например, авиакомпаний и компаний финансового сектора.

В то же время, ценные бумаги таких компаний как Netflix и Zoom Video Communications, наоборот, упали в цене.

В частности, акции Zoom на новостях о вакцине обвалились на 20%, бумаги Netflix дешевели на 4,6%. Также упали, к примеру, акции разработчика видеоигр, компании Activision Blizzard (минус почти 1,6%).

"Данные, опубликованные Pfizer, оказались настолько неожиданно позитивными, что превзошли все предостережения, заставив инвесторов отказаться от таких активов-убежищ как иена и казначейские облигации в пользу ценных бумаг, наиболее подверженных восстановлению экономики", — сообщает Bloomberg.

Как сообщалось ранее, 5 ноября, на фоне президентских выборов в США, возросли котировки фьючерсов на американские фондовые индексы.