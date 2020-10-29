Фондовый рынок США рухнул из-за тревожных ожиданий по поводу американской экономики

По итогам торгов 28 октября, американские фондовые индексы рухнули более, чем на 3% из-за опасений по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики, сообщает Интерфакс.

По данным агентства, индикатор Dow Jones продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня.

В то же время, индикатор Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.

Как информирует Интерфакс, 28 октября подешевели акции компаний, цена которых, по прогнозам аналитиков, наиболее существенно пострадают в случае возобновления локдауна или замедления процесса восстановления экономики.

Так, цена бумаг авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. опустилась на 3,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) — на 4,5%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. — на 4,6%. Акции оператора круизов Royal Caribbean Group подешевели на 7,4%.

Тем временем, котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 4,96%. Компания в первом квартале 2021 финансового года продемонстрировала результаты лучше ожиданий аналитиков, при этом рост был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса благодаря спросу на "облачные" услуги и видеоигры в период пандемии COVID-19.

Между тем, прогнозы Microsoft на текущий финквартал, в течение которого будет дан старт продаж новой консоли Xbox, оказались ниже прогнозов.

При этом, ценные бумаги Boeing Co. (SPB: BA) опустились на 4,6%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники зафиксировал менее крупный, чем ожидалось, убыток в третьем квартале 2020 года, однако его выручка не оправдала прогнозов.

Цена акций General Electric Co. (SPB: GE) выросла на 4,5%. Американский концерн сократил чистый убыток в третьем квартале текущего года и отчитался о скорректированной прибыли, тогда как аналитики ожидали убыток.

Акции United Parcel Service (SPB: UPS) подешевели на 8,8%, хотя крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11,8% относительно того же периода прошлого года.

Капитализация MasterCard Inc. (SPB: MA) уменьшилась на 8,1%. Одна из крупнейших платежных систем в мире зафиксировала большее, чем ожидалось, падение прибыли и выручки в третьем квартале 2020 года на фоне сокращения расходов людей на путешествия из-за пандемии коронавируса.

Акции Raytheon Technologies Corp. упали на 7,4%. Компания, образованная в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co. (SPB: RTN), сообщила, что сократит 20 тыс. рабочих мест в текущем году вместо ранее объявленных 15 тыс. на фоне спада в авиационной отрасли и резкого снижения числа заказов и поставок самолетов.

Бумаги Revlon Inc. подешевели на 0,4%. Американский производитель косметики и парфюмерии предупредил держателей облигаций компании о высоком риске банкротства, если они откажутся участвовать в реструктуризации долга, пишет The Wall Street Journal.

Поп состоянию вчерашних торгов, индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 943,24 пункта (3,43%) и составил 26519,95 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 119,65 пункта (3,53%) — до 3271,03 пункта. Nasdaq Composite потерял 426,48 пункта (3,73%) и составил 11004,87 пункта.

Напомним, по итогам торгов 3 августа, американские фондовые индексы повысились, а Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума — акции компании взлетели почти на 60% с момента достижения минимума 23 марта.