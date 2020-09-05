Рекордный крах в истории: Apple за сутки потеряла около $180 млрд

По итогам торгов 3 сентября, капитализация американского техногиганта Apple упала на 8%, что привело к потере почти $180 млрд, передает Barrons's.

Как отмечает издание, это рекордное дневное снижение рыночной стоимости для любой компании в истории американского рынка.

При этом, капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн.

До 2020 года крупнейшую однодневную потерю рыночной капитализации продемонстрировала компания Facebook. 26 июля 2018 года после скандала с Cambridge Analytica и других факторов давления на бизнес-модель акции компании подешевели на 19%, в результате чего Facebook потеряла более 119 млрд.

Стоит отметить, что в марте 2020 года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. превышало $150 млрд.

Убыток Apple в четверг превысил индивидуальную рыночную капитализацию 470 компаний из индекса S&P 500. – или нижние 37 вместе. Это самое большое процентное падение акций Apple с 16 марта, когда они упали на 12,9%.

3 сентября американские фондовые индексы завершили торги резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 807,77 пункта (2,78%) — до 28292,73 пункта. Индикатор продемонстрировал самый существенный однодневный спад с 11 июня.

Standard & Poor's 500 опустился на 125,78 пункта (3,51%) и составил 3455,06 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 598,34 пункта (4,96%) — до 11458,10 пункта.

"Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после существенного недавнего ралли. Техсектор долго не реагировал на фундаментальные факторы", — прокомментировал эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли.

Акции Facebook подешевели на 3,8%. Компания сообщила, что будет блокировать новую политическую рекламу в своей соцсети за неделю до президентских выборов.

Котировки Alphabet упали на 5,1%, Amazon.com — на 4,6%, Netflix — на 4,9%, Microsoft — на 6,2%.

Ранее сообщалось, что компания Apple Inc. выиграла первый этап налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: компания добилась в суде отмены решения ЕС об огромной доплате в бюджет Ирландии.