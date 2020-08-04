Фондовый рынок: индекс Nasdaq Composite взлетел до исторического максимума

По итогам торгов 3 августа, американские фондовые индексы повысились, а Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума — акции компании взлетели почти на 60% с момента достижения минимума 23 марта.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", поддержку рынку во многом оказало сообщение фармацевтической компании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19. Ее акции подорожали на 1,7%.

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Кроме этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем, инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch.

Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тысячи на работника.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) в понедельник подорожали на 2,5%. Котировки Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 5,6% после того, как компания подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке приложения TikTok.

"Мы видим, что ралли в технологическом секторе продолжается после публикации некоторых финансовых отчетов на прошлой неделе", — отметил Джеймс Рэйган из D.A. Davidson, которого цитирует CNBC.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. прибавили в цене 1,6%. Американский производитель продуктов питания в третьем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в $1,4 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозировали показатель на уровне $0,94 на акцию.

Стоимость Marathon Petroleum (SPB: MPC) Inc. выросла на 0,9%. Компания по итогам второго квартала отчиталась о скорректированном убытке в $1,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,77 на акцию.

Котировки Xerox Holdings (SPB: XRX) Corp. снизились на 3,8%. Компания планирует выпустить пятилетние бонды на $400 млн и восьмилетние бонды также на $400 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 236,08 пункта (0,89%) — до 26664,4 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 23,49 пункта (0,72%) и составил 3294,61 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 157,52 пунктов (1,47%) — до 10902,8 пункта.