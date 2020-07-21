Рынки дрейфуют: отчеты компаний, влияние экономики Китая на США и споры в Европе

На прошлой неделе стартовал сезон отчетностей компаний за второй квартал текущего года. Естественно, что отчеты компаний в период коронакризиса отразили сильнейшее с 2008 года падение прибыли и выручки компаний. Но это было вполне ожидаемо рынком.

Для рынка важно, что в целом отчеты тех компаний, которые уже отчитались к концу прошлой недели, оказались лучше ожиданий аналитиков. У ¾ отчитавшихся компаний прибыль и выручка оказалась лучше ожиданий.

Также весьма важно, что по отчетам банков можно увидеть, что во втором квартале банки в США увеличили объем выдаваемых кредитов. А это очень важный показатель, который говорит о том, что никакого дефляционного сжатия ликвидности не было и деньги продолжали свободно циркулировать в экономике США. Но фондовый рынок США по итогам прошлой недели почти не изменился и продолжает торговаться в боковой динамике.

Быки на рынке США не смогли перейти в атаку, поскольку им помешал в этом китайский фондовый рынок, который снижался всю прошлую неделю, даже несмотря на позитивные данные по экономике Китая.

Рынкам в Азии на прошлой неделе не понравилось введение Китаем санкций по отношению к ряду американских должностных лиц в ответ на санкции США, и инвесторы в Азии расценили эти новости негативно. Что и создало для рынка США негативный внешний фон.

В Европе на саммите ЕС по вопросу создания Фонда Восстановления ЕС пока существенного прогресса достичь не удалось.

"Богатые" страны в лице Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и присоединившейся Финляндии сопротивляются давлению Германии, Франции и южных бедных стран, требуя уменьшить общий размер фонда восстановления и ужесточить условия получения помощи ЕС нуждающимся.

Но в этом противостоянии есть и доля оптимизма для евро, поскольку противники Фонда Восстановления уже не отрицают его создание, а более склонны к обсуждению условий, что можно трактовать как небольшой прогресс в переговорах. На этом условном прогрессе евро медленно растет в цене. На текущей неделе в фокусе рынка продолжит оставаться сезон отчётности компаний за второй квартал.