Китайская компания Evergrande объявила дефолт

Китайская компания Evergrande, которая занимается недвижимостью, объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами. Компания не может оплачивать свои счета и проходит процесс реструктуризации. Об этом сообщает издание The New York Times.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что поместила китайского застройщика в категорию "ограниченного дефолта". Эта означает, что Evergrande официально объявила дефолт, но еще не участвовала в каком-либо процессе банкротства, ликвидации или другого процесса, который остановил бы ее деятельность.

В понедельник, 6 декабря, истек крайний срок, чтобы провести платежи по двум своим облигациям на общую сумму более 82 миллионов долларов. По истечении крайнего срока Evergrande ничего не сообщала, но некоторые держатели облигаций заявили, что не получили свои платежи.

Кроме того, Fitch сообщило, что Evergrande не ответила на запрос о подтверждении пропущенных платежей по облигациям.

При этом Evergrande уже заявила, что будет "активно взаимодействовать" со своими иностранными кредиторами, чтобы разработать план реструктуризации — длительный и затяжной процесс, который может включать в себя разделение компании и продажу ее частей, чтобы расплатиться со всеми.

Однако компания не сможет ничего сделать из этого без разрешения китайского правительства, которое опасается, что внезапное закрытие компании может ударить по финансовой системе страны.

Также остается не ясной ситуация с домовладельцами в Китае, которые уже заплатили за квартиры, которые еще не построили.

Хотя Evergrande официально объявила дефолт, рынок давно ожидал этого момента. В течение нескольких месяцев компания пыталась уложиться в сроки по выплате облигаций, но для многих это был лишь вопрос времени, когда у компании закончатся деньги для оплаты счетов.

Ранее сообщалось, что в сентябре китайский девелопер обвалил фондовый рынок США. Тогда американский рынок в понедельник показал самое большое дневное падение с октября 2020 года.