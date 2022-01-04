Требуют вернуть свои деньги: инвесторы Evergrande устроили акцию протеста

Инвесторы компании China Evergrande Group устроили акцию протеста у офиса компании, требуя вернуть все деньги, которые они вложили в финансовые продукты китайского девелопера. Об этом 4 января сообщило издание Reuters.

Около 100 людей возле офиса китайского застройщика кричали: "Evergrande, верните наши деньги!".

31 декабря 2021 года Evergrande объявила о прекращении планов по выплате инвесторам своих финансовых продуктов для управления капиталом, объявив, что каждый из них может рассчитывать на 8000 юаней (1256 долларов США) в месяц в качестве основного платежа в течение трех месяцев.

Это изменение вызвало опасения инвесторов, что они не вернут свои деньги. China Evergrande не ответила на просьбу прокомментировать протест или обеспокоенность инвесторов.

Напомним, в декабре компания Evergrande объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами. Тогда компания заявила, что не может оплачивать свои счета и проходит процесс реструктуризации.

После этого китайские кредиторы подали в суд на Evergrande на сумму более 13 миллиардов долларов. Иск связан с просрочкой компанией платежей по долгу.

Китайский суд, которому поручено рассматривать гражданские иски против Evergrande, принял на рассмотрение 367 дел с исками на общую сумму 84 миллиарда юаней (13,2 миллиарда долларов).

Позже Evergrande Group сообщила о возобновлении строительства в большинстве своих жилищных проектов. Причиной этого стало требование властей платить рабочим-мигрантам и сдавать квартиры.