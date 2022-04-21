Tesla получила рекордную квартальную прибыль — 3,32 млрд долларов

Производитель электромобилей Tesla в первом квартале увеличила прибыль более чем в 7 раз — она достигла рекордных 3,3 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Илон Маск заявил, что Tesla, вероятно, произведет более 1,5 миллиона автомобилей в 2022 году — это на 60% больше, чем в 2021 году. Долгосрочная цель — увеличение поставок автомобилей в среднем на 50% в год.

Рекордная прибыль достигнута, несмотря даже на остановку завода Tesla в Шанхае, которая была вызвана пандемией коронавируса.

Tesla поставила около 310 тысяч автомобилей по всему миру в первом квартале, по сравнению со 184 877 годом ранее и 308 650 в четвертом квартале прошлого года. Продажи за первые три месяца года 2022 года выросли примерно на 80% по сравнению с показателями годом ранее.

Напомним, за весь 2021 год показатели поставок достигли у Tesla отметки в 936 тысяч электромобилей. Это также стало на тот момент рекордом, превысив показатели предшествующего года на 87 процентов.

При этом Tesla отзывала в США более 817 тысяч автомобилей из-за того, что звуковой сигнал может не сработать, если водитель не пристегнул ремень безопасности, когда машина заводится.