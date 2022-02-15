Илон Маск отдал акции Tesla на $5,7 млрд на благотворительность

Американский миллиардер Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал на благотворительность более 5 млн акций компании Tesla. Это следует из отчета, опубликованного американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Об этом сообщает агентство Reuters.

На момент, когда предприниматель пожертвовал акции благотворительной организации, их стоимость составляла $5,74 млрд.

Пожертвования были сделаны в период с 19 по 29 ноября пятью транзакциями. Их размер составлял от 250 тысяч до 2,2 млн акций.

По мнению ряда аналитиков, Маск получил налоговую выгоду, направив акции Tesla на благотворительность, поскольку в таком случае они не облагаются налогом на прирост капитала, как было бы в случае их продажи.

"Его налоговая выгода может быть огромной, — считает Боб Лорд, научный сотрудник Института политических исследований. — Он сэкономит от 40% до 50% от суммы налога в размере $5,7 млрд, в зависимости от того, сможет ли он воспользоваться вычетом из своих доходов в Калифорнии и избежит ли он налога на прибыль, который ему придется заплатить, если он продаст акции".

Маск мог действовать не обязательно напрямую, а, например, передать акции посредникам, таким как благотворительные фонды.

Название благотворительного фонда, в пользу которого Маск передал ценные бумаги, не раскрывается.

Но еще в октябре 2021 года Маск пообещал выделить $6 млрд Всемирной продовольственной программе (WFP), если представители ООН объяснят ему, как эти деньги решат проблему голода в мире. "Если WFP сможет точно описать в этой ветке Twitter, как $6 млрд решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это", — написал миллиардер в Twitter в ответ на призывы директора WFP Дэвида Бисли к миллиардерам оказать немедленную помощь на $6,6 млрд. В свою очередь WFP оперативно разработала и опубликовала такой план, призвав миллиардеров профинансировать программу борьбы с голодом.

Стоит отметить, что в октябре 2021 года Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes.