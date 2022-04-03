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Транспорт
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Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей

Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей
За 2021 год Tesla поставила рекордные 936 тысяч электромобилей

Компания миллиардера Илона Маска Tesla установила в первом квартале 2022 года рекорд по поставкам электромобилей, несмотря на сложности с доступностью комплектующих, возникшие на мировом рынке из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщили в компании.

Как отчиталась компания Илона Маска, с января по март текущего года она поставила клиентам 310 048 автомобилей, что на 1500 больше, чем за аналогичный период годом ранее.

За весь 2021 год показатели поставок достигли у Tesla отметки в 936 000 электромобилей. Это также стало на тот момент рекордом, превысив показатели предшествующего года на 87 процентов.

Самыми популярными остаются Model 3 и Model Y. В первом квартале 2022 года на их долю пришлось 295 300 поставок. Остальные 14,7 тысячи электромобилей, поставленные за 1 квартал, — более габаритные и дорогие Model S и Model X.

В долгосрочной перспективе в компании собираются держать планку относительно годового повышения показателя поставок на уровне минимум 50 процентов.

Способствовать этому должны, кроме прочего, дополнительные производственные мощности за счет новых заводов в Техасе и под Берлином.

Напомним, продажи электроавтомобилей в 2021 году выросли более чем вдвое — с 3,1 млн до 6,6 млн штук. Их доля рынка выросла с 4,1% в 2020 году до 8,6% в 2021-м, а самым продаваемым в мире электрокаром стал седан Tesla Model 3.

Напомним, Tesla отзывает в США более 817 тысяч автомобилей из-за того, что звуковой сигнал может не сработать, если водитель не пристегнул ремень безопасности, когда машина заводится.

А до этого компании пришлось отозвать почти 54 тысячи автомобилей, которые оснащены программным обеспечением Full Self-Driving (Beta) для автономного вождения. NHTSA заявило, что функция, также известная как бета-версия FSD, может позволить транспортным средствам проезжать перекресток без остановки, несмотря на соответствующий знак.

Автор:
Светлана Манько