Tesla встановила новий рекорд з постачання електромобілів

Компанія мільярдера Ілона Маска Tesla встановила в першому кварталі 2022 року рекорд з постачання електромобілів, незважаючи на складності з доступністю комплектуючих, що виникли на світовому ринку через пандемію коронавірусу.

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Про це повідомили у компанії.

Як прозвітувала компанія Ілона Маска, з січня по березень поточного року вона поставила клієнтам 310 048 автомобілів, що на 1500 більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

За весь 2021 рік показники поставок досягли у Tesla позначки в 936 000 електромобілів. Це також стало на той момент рекордом, перевищивши показники минулого року на 87 відсотків.

Найпопулярнішими залишаються Model 3 та Model Y. У першому кварталі 2022 року на їхню частку припало 295 300 поставок. Інші 14,7 тисячі електромобілів, поставлені за 1 квартал, — більш габаритні і дорогі Model S і Model X.

У довгостроковій перспективі в компанії збираються тримати планку щодо річного підвищення показника постачання на рівні мінімум 50 відсотків.

Сприяти цьому мають, крім іншого, додаткові виробничі потужності за рахунок нових заводів у Техасі та під Берліном.

Нагадаємо, продажі електроавтомобілів у 2021 році зросли більш ніж удвічі — з 3,1 млн до 6,6 млн штук. Їхня частка ринку зросла з 4,1% у 2020 році до 8,6% у 2021-му, а найбільш продаваним у світі електрокаром став седан Tesla Model 3.

Нагадаємо, Tesla відкликає у США понад 817 тисяч автомобілів через те, що звуковий сигнал може не спрацювати, якщо водій не пристебнув ремінь безпеки, коли машина заводиться.

А до цього компанії довелося відкликати майже 54 тисяч автомобілів, які оснащені програмним забезпеченням Full Self-Driving (Beta) для автономного водіння. NHTSA заявило, що функція, також відома як бета-версія FSD, може дозволити транспортним засобам проїжджати перехрестя без зупинки, незважаючи на відповідний знак.