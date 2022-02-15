Электромобили занимают уже 8,6% мирового авторынка: самый продаваемый Tesla Model 3

Продажи электроавтомобилей в прошлом году выросли более чем вдвое — с 3,1 млн до 6,6 млн штук. Их доля рынка выросла с 4,1% в 2020 году до 8,6% в 2021-м. Самым продаваемым в мире электрокаром стал седан Tesla Model 3.

Об этом сообщает Аutoreview.

Международное энергетическое агентство IEA опубликовало отчет о мировых продажах электрифицированных автомобилей в 2021 году. Речь как о чистых электромобилях, так и о подзаряжаемых гибридах: во многих странах они приравниваются к "электричкам", ведь у них тоже есть возможность длительного передвижения на электротяге и подзарядки аккумулятора от сети.

По данным IEA, продажи электрифицированных машин в прошлом году выросли более чем вдвое — с 3,1 млн до 6,6 млн штук. Их доля рынка выросла с 4,1% в 2020 году до 8,6% в 2021-м.

Как отмечают в IEA, проданные за весь 2012 год 130 тысяч электрокаров сейчас расходятся примерно за неделю, а к концу 2021 года на дорогах мира находится 16 миллионов электромобилей и подзаряжаемых гибридов, которые в сумме потребляют 30 тераватт-часов (ТВт∙ч) электроэнергии в год. Примерно столько электричества вырабатывает Ирландия за год.

Отмечается, что главный потребитель электрифицированных автомобилей — Китай. В прошлом году здесь было продано 3,4 млн электромобилей и подзаряжаемых гибридов (почти трехкратный рост), то есть больше, чем во всем мире в 2020-м.

По данным агентства JATO Dynamics, чистых электромобилей здесь продано 2,34 млн штук. К концу года доля электрифицированных моделей в общем объеме продаж достигла 20%. Скорее всего, в этом году прирост замедлится, потому что с января госсубсидии на покупку электрокаров уменьшились на треть. Но, с другой стороны, самым популярным электромобилем в КНР стал миниатюрный хэтчбек Wuling Mini EV (470 тысяч штук), на который субсидии вообще не распространяются.

Второй по объему рынок для электромобилей и подзаряжаемых гибридов — Европа: 2,3 млн машин в 2021 году, рост на 70% и доля рынка 17%. Хотя на чистые электромобили приходится только половина этого объема. Тем не менее, в декабре доля "розеточных" машин уже достигла 21% и впервые стала больше, чем у дизельных автомобилей. В Норвегии доля электрифицированных моделей в прошлом году составила 72%, в Швеции — 45%, в Нидерландах — 30%, в Германии — 25%, а во Франции и Великобритании — по 15%.

На рынке США в прошлом году продано около 700 тысяч электрифицированных автомобилей. Из них 450 тысяч чистых электромобилей, причем 361 тысяча марки Tesla. В остальных регионах мира "розеточные" машины пока не жалуют: по данным IEA, их реализовано лишь около 300 тысяч штук.

Как сообщает IEA, крупнейшим продавцом электрифицированных автомобилей в прошлом году стала Tesla с результатом 936 тысяч штук. На втором месте — концерн Volkswagen (763 тысячи), на третьем — китайская фирма BYD (598 тысяч), а следом идут концерны General Motors (517 тысяч) и Stellantis (385 тысяч). А в агентстве JATO Dynamics составили рейтинг самых продаваемых в мире электромобилей за 2021 год. Бестселлером стал седан Tesla Model 3.

Эксперты IEA прогнозируют, что сумасшедший рост продаж батарейных автомобилей уже скоро замедлится. В первую очередь из-за роста цен на сами машины, обусловленного подорожанием сырья для производства тяговых аккумуляторов. В прошлом году литий прибавил в цене на 150%, никель — на 25%, графит — на 15%. А еще в агентстве IEA подсчитали, что с нынешними темпами электрификации транспорта дефицит лития наступит уже в 2025 году.

Напомним, Tesla отзывает в США более 817 тысяч автомобилей из-за того, что звуковой сигнал может не сработать, если водитель не пристегнул ремень безопасности, когда машина заводится.