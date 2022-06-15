General Motors та виробник дронів DJI представили новий електрокар

У Китаї презентували оновлений Baojun Kiwi. Компактний міський електрокар є розробкою американського концерну General Motors, якому належить бренд Baojun за участю китайського SAIC.

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Про це пише сайт CarNewsChina.

Міні-електромобіль оснащений технологією автономного керування DJI. Він був офіційно представлений 13 червня і, як очікується, буде запущений у масове виробництво у найближчому майбутньому.

SGMW була заснована в листопаді 2002 року як спільне підприємство з трьома акціонерами та акціонерним капіталом двох місцевих партнерів: SAIC Motor Corporation Limited та Liuzhou Wuling Motors Co Limited, а також General Motors China. SGMW фокусується на ринках міні та малолітражних автомобілів.

Ще у 2019 році SGMW та DJI Automotive, дочірня компанія DJI, запустили план стратегічного співробітництва. В останні роки обидві сторони вклали мільярди коштів у створення спільної команди розробників, яка зосередиться на автономному керуванні. Новий KiWi EV – перший результат цієї роботи.

Baojun KiWi EV був уперше запущений у серпні 2021 року за ціною 11 500-12 900 доларів США. За даними китайської асоціації легкових автомобілів, у травні було продано 2045 одиниць.

За повідомленнями китайських ЗМІ, ціновий діапазон нового електромобіля Baojun KiWi очікується в межах 14900-22300 доларів США.

Автомобіль загалом привабливий і футуристичний, орієнтований на молодшу групу споживачів. З боку верхня частина автомобіля виглядає як підвішена космічна капсула.

Є кілька камер та датчиків: одна над номерним знаком, одна прикріплена до дзеркала, дві на передньому крилі та ще два на задньому крилі.

Увігнута форма передньої частини ще більше покращує підвіску верхньої частини автомобіля.

Крім того, новий Baojun KiWi EV буде поставлятися з автономним контролером домену водіння DJI та функціями допомоги при водінні рівня 2+, включаючи адаптивний круїз-контроль, зміну смуги руху, утримання смуги руху, запобігання перешкодам та паркування.

Новий Baojun KiWi EV оснащений акумуляторною батареєю на 31,9 кВтг та заднім двигуном з максимальною потужністю 40 кВт.

Максимальна дальність становить 305 км. У режимі швидкого заряджання акумулятора з 30% до 80% потрібно 1 годину.