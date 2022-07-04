Шмигаль призвал украинцев пересаживаться на электрокары

Кабинет министров просит граждан переходить на использование электротранспорта, в частности электроавтомобилей, из-за топливного кризиса, созданного военными действиями со стороны России. Об этом сказал в интервью изданию "Левый берег" премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Мы стимулируем и просим наших граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов. Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", - сказал он.

Глава правительства отметил, что инициированный им законопроект о растаможке автомобилей через "Дію" предусматривает оставление "абсолютно без налогообложения, без пошлины, без НДС" ввоза электроавтомобилей.

"Более того, вот этим законопроектом, правительство рекомендовало снять и пенсионный взнос с электромобилей. Таким образом, электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплаты налогов. Опять же, они могут регистрироваться через "Дію", - указал он.

Как добавил Шмигаль, хотя электромобили и не пригодны для фронта, власти стимулируют граждан их покупать, при этом и дальше будет бесплатным ввоз пикапов или джипов в качестве гуманитарной помощи.

"Мы же не запрещаем ввозить гуманитарную помощь для фронта в виде пикапов или джипов, они и далее не будут облагаться налогом. То есть, если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит налогообложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и было раньше", - сказал он.

Напомним, что 15 июня Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов касающихся налогообложения ввоза транспорта в Украину. В частности, законопроектом №7468 правительство предлагает установить, что таможенное оформление легковых машин осуществляется на основании электронной декларации, которая подается через "Дію".

В свою очередь, законопроектом №7466 предлагается ввести новую формулу стоимости растаможки легковушек, которая будет учитывать возраст, тип и объем двигателя, а также "эксклюзивность транспортного средства".

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