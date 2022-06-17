Новая формула стоимости растаможки авто от Кабмина будет лишь стимулировать старение автопарка в Украине - ФАУ

Федерация работодателей автомобильной отрасли (Федерация автопрома Украины) считает, что правительственный законопроект №7466 о налогообложении импорта автомобилей по новой формуле в случае принятия станет очередным стимулом для ввоза в Украину бывших в употреблении легковых авто возрастом десять и более лет.

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Как отмечается в сообщении ФАУ, с такой разницей в таможенных платежах, которая возникнет согласно предложенным изменениям, производство и импорт новых легковых автомобилей будет и дальше сокращаться, а потому заводы и официальная дилерская сеть производителей и импортеров новых легковых авто вынуждена будет уволить часть специалистов, что в условиях текущего социального кризиса недопустимо.

суммы таможенных платежей в евро, уплачиваемые сегодня и те, которые будут уплачиваться в случае принятия законопроекта №7466, при таможенном оформлении автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1500 кубических сантиметров – нового и подержанного (от 8 лет и от 15 лет)

В ассоциации указывают, что автопарк Украины уже находится в критическом состоянии: в прошлом году почти каждый второй зарегистрированный автомобиль был возрастом от 10 лет, а средний возраст парка легковых автомобилей в Украине составил 22,7 года, что в два раза больше, чем в ЕС (11,8 года).

"По этому показателю Украина занимает второе место в мире после Кубы. Это не может не влиять на общую экологическую ситуацию. В результате Украина занимает пятое место в Европе по показателю смертности на 100 тысяч человек от загрязненности воздуха", - отмечается в сообщении.

В ФАУ напоминают, что принятые в 2016 году закон о стимулировании развития рынка подержанных авто и в 2018 году закон о налогообложении акцизом легковых авто уже коренным образом изменили структуру первых регистраций в Украине легковых автомобилей: к началу войны с РФ 24 февраля около 80% зарегистрированных легковых автомобилей в Украине были подержанными. Учитывая вышеизложенное, ФАУ призывает депутатов не поддерживать проект закона №7466 в зарегистрированном виде.

"Уверены, менять в наше беспокойное военное время налогообложение легковых автомобилей возможно исключительно с целью развития и поддержки внутреннего производства с возможностью импорта новых транспортных средств в течение процесса локализации производства на территории Украины", - отметили в ассоциации.

Также для восстановления внутреннего производства легковых автомобилей и поддержки предприятий, борющихся за сохранение рабочих мест и наполнение бюджетов всех уровней, там предлагают рассмотреть идею освобождения от уплаты акцизного налога на период военного положения продажи легковых автомобилей, произведенных в Украине.

Напомним, что законопроектом №7466 предлагается не только изменить существующую систему налогообложения легковых авто, введя зависимость стоимости растаможки от возраста, типа и объема двигателя, но и установить, что соответствующая декларация должна подаваться через веб-портал электронных услуг "Дія".

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