В Европе продолжили бесплатный роуминг для украинцев

Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по тарифам украинских операторов.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно договоренности были на 3 месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы.

Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев.

В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.

Отметим, в приложении "Дія" появятся английские версии паспорта, водительского удостоверения и техпаспорта.