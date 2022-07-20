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В Европе продолжили бесплатный роуминг для украинцев
Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по тарифам украинских операторов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно договоренности были на 3 месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев.
В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.
Отметим, в приложении "Дія" появятся английские версии паспорта, водительского удостоверения и техпаспорта.