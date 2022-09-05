lifecell запустил звонки через Wi-Fi

Мобильный оператор lifecell 5 сентября запустил в Украине звонки Voice over Wi-Fi в тестовом режиме. Технология позволяет абонентам совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi сети.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Технологии передачи голосовых звонков VoLTE и VoWiFi будут доступны в Украине абонентам lifecell, чьи мобильные устройства их поддерживают. При этом функция доступна только на современных моделях смартфонов Samsung и Xiaomi.

В компании обещают, что вскоре список смартфонов будет увеличиваться. Вызовы, осуществляемые с помощью этой функции, тарифицируются как обычные голосовые вызовы.

"Современная технология VoWiFi позволяет звонить с мест, где есть Wi - Fi, но ограниченная мобильная связь - например, из укрытий, подвальных помещений и цокольных этажей. Точка доступа Wi-Fi работает как базовая станция оператора. Это существенное преимущество во время войны, ведь такая опция позволяет абонентам оставаться на связи с близкими и родными", - резюмировал руководитель проектов и программ департамента маркетинга lifecell Александр Мельниченко.

Для того чтобы звонить через Wi-Fi, смартфон абонента должен поддерживать VoWiFi Calling. Необходимы также следующие условия:

наличие карты USIM;

нахождение в зоне покрытия Wi-Fi;

активация функции Wi-Fi Calling на смартфоне.

Напомним, украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, могут и дальшезвонить родным по ценам украинских операторов.