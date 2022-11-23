"Київстар" змінює абонплату у низці тарифів

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" попередив своїх абонентів, що незабаром вартість тарифів зміниться, але не утучнює на скільки саме по кожному з тарифів.

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Про це повідомила пресслужба оператора.

При цьому абоненти отримають додаткові сервіс та послуги. Зокрема, з 1 грудня 2022 року частина контрактних абонентів фізичних осіб отримала "Суперсилу".

"Мова йде про тарифні плани Київстар 4G, Smart, Безлім та деякі інші тарифи, абоненти яких обов’язково отримають SMS-повідомлення із деталями про зміни не пізніше, ніж за 7 днів до змін", — пояснили в "Київстарі".

Також з 1 грудня зміниться вартість за тарифом передплати "Київстар Домашній 4G", а контрактні абоненти, які мають підключену послугу "SIM для пристроїв", зможуть користуватися нею за 1 грн/день.

З 7 грудня деякі абоненти передплати отримають додаткові послуги у своєму тарифі, як то додаткові 100 хв для дзвінків на інші мережі та/або 5 Гб мобільного інтернету.

"У середньому абоненти отримають у два рази більше хвилин або гігабайтів у тарифних планах Безлім Соцмережі, Спілкування без меж, Київстар Комфорт 2018 та деяких інших", — розповіли у пресслужбі.

При цьому разом з розширенням спектру послуг зміниться і вартість тарифу. "Київстар" обіцяє персонально кожному абоненту повідомити про нову ціну.

Зміну тарифів оператор пояснив також тим, що "Київтар" відновлюємо зруйновані базові станції на звільнених територіях, побудував понад 430 нових по всій Україні, закуповує більш потужні генератори та акумулятори для автономного живлення обладнання.

При цьому абонентам, які залишилися в містах і селах біля зони активних бойових дій, а також клієнтам на звільнених територіях – "Київстар" продовжує надавати бонусні пакети послуг безкоштовно. Крім того, "Київстар" продовжив скасування плати за роумінг за кордоном до кінця 2022 року.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської області почав відновлюватися мобільний зв'язок, в тому числі від "Київстар".

Джерело фото: ua.depositphotos.com