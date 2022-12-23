Объединиться для обеспечения Украины связью. Киевстар призывает к сотрудничеству владельцев генераторов

Неспособные победить украинскую армию на поле боя, российские оккупанты коварно бьют по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за чего почти на всей территории страны возникают перебои с электроснабжением. Мобильные сети, которые также относятся к критической инфраструктуре, не могут работать без электроэнергии. При этом операторы испытывают трудности с обеспечением генераторами тысяч базовых станций. Потому Киевстар призвал бизнес объединиться, чтобы обеспечить стабильное покрытие по всей территории Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В начале октября после поражений на поле боя оккупанты начали целенаправленно бить по энергетической инфраструктуре Украины. Это заставило оператора системы распределения электроэнергии, компанию "Укрэнерго", ввести график стабилизационных отключений, чтобы снизить потребление и справиться с дефицитом мощности.

Россияне почти еженедельно выпускают по энергосистеме Украины десятки ракет и дронов-камикадзе. Последний обстрел привел к отключению более 50% электросети, что стало поводом объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике. Сейчас мы можем наблюдать определенную положительную динамику - подавляющее большинство российских ракет сбивает украинская ПВО, к тому же союзники Украины продолжают предоставлять как энергетическую, так и военную помощь. Кроме этого, украинские энергетики уже имеют отработанные протоколы реагирования на российские атаки, так что новые удары по объектам критической инфраструктуры уже не будут для них неожиданностью.

Адаптироваться, чтобы выжить в условиях отключений

Однако, следует учесть, что трансформаторы и подстанции очень сложны в производстве. Поэтому проблемы в украинской энергетике вряд ли будут решены быстро. Вероятно, жить в условиях регулярных отключений света украинцам придется до конца марта, а полноценное восстановление энергосистемы станет возможным только после войны.

Начиная с октября бизнес постепенно адаптировался к работе в условиях отключений. Практика показала, что едва ли не единственным условием продолжения работы является наличие генератора. Теперь предприниматели импортировали в Украину уже 500 тысяч маломощных генераторов, которые активно используются разными предприятиями - ресторанами, кафе, супермаркетами, АЗС, магазинами и больницами. Конечно, это привело к росту спроса на бензин, да и сами генераторы стали дефицитным товаром и выросли в цене. Однако для многих предпринимателей это все равно единственная возможность сохранить бизнес на плаву.

Кроме электричества и топлива, к критическим составляющим повседневной жизни следует отнести и связь. Наличие мобильной связи и интернета очень важно не только для граждан, но и для бизнеса. Важны они и для властей, которые используют эти каналы для оповещения населения про экстренные ситуации.

10 октября, когда большие города Украины оказались без света и связи, телеком-операторы использовали генераторы для поддержки работы своих сетей, а Министерство цифровой трансформации помогало им в этом, предоставляя достаточный запас топлива.

Объединиться, чтобы поддержать мобильную связь

В пресс-службе компании Киевстар рассказали, что операторы мобильной связи также адаптируются к работе в условиях регулярного отсутствия электроэнергии. Поскольку базовые станции мобильной связи питаются от сети, они не могут непрерывно работать в случае длительного отключения электроэнергии. Когда электричество пропадает, оборудование еще несколько часов может работать от аккумуляторов. Далее, где это возможно, Киевстар поддерживает работу отдельных критических элементов сети благодаря подключению генераторов, чтобы как можно дольше предоставлять услуги связи своим клиентам.

Однако обеспечить таким питанием все 13,5 тысячи объектов по всей Украине невозможно. Для этого нужно большое количество генераторов, дополнительный персонал для их обслуживания, охрана, горючее и его логистика. Кое-где использовать генераторы невозможно из-за санитарных ограничений и других особенностей размещения оборудования.

Однако, чтобы все же обеспечить работу телеком-оборудования во время отключений, Киевстар может подключать его к генераторам других компаний или физических лиц. Такое сотрудничество уже происходит в разных населенных пунктах Украины.

“Сейчас невозможно обеспечить работу сети только сами по себе. Потому мы ищем новые варианты. К примеру начинаем сотрудничать с другими компаниями у которых есть свои генераторы и ресурсы. Договариваемся, чтобы подключать к их мощностям оборудование "Киевстар", - говорит технический директор Киевстар Владимир Лутченко.

Везде, где есть необходимость в создании альтернативной точки питания, оператор готов на коммерческих условиях сотрудничать с местными бизнесами и гражданами .

“Например, поликлиника. У нее есть свой генератор и есть излишние мощности. Мы готовы официально, в рамках контракта, платить за использование избыточной энергии, сгенерированной этой поликлиникой”, - отмечает президент Киевстар Александр Комаров.

Чтобы присоединиться к инициативе Киевстар, достаточно иметь генератор мощностью от 6 кВт и заполнить форму на странице проекта "Бизнес объединяется ради победы" или же написать на РАЗОМ@kyivstar.net о готовности к сотрудничеству.

“Мы получаем много обращений от абонентов и бизнес-компаний, являющихся нашими клиентами – всем нужна связь. Для общения с родными, друзьями и для работы. И мы понимаем это. Хорошо понимаем, как важно оставаться на связи бизнесу. Особенно сейчас, в условиях полномасштабной войны, чтобы компании работали и поддерживали экономику Украины. Поэтому мы призываем всех объединяться и действовать вместе ради нашей общей победы”, – говорит Константин Вечер, В2В-директор Киевстар.