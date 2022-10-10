Телеком-компанії використовують генератори, щоб забезпечити інтернет та мобільний зв'язок

Оператори мобільного зв'язку через пошкодження внаслідок російських обстрілів змушені використовувати генератори, щоб забезпечити інтернет та мобільний зв'язок. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Згідно з повідомленням масова ракетна атака росіян призвела до перебоїв з інтернетом та зв'язком у різних регіонах країни. Через це у Львові, Харкові, Житомирі, Сумах, Полтаві, Хмельницькому є суттєві складнощі з інтернетом, а у 8 областях України частково зник і погіршився зв'язок.

"Зараз телеком-компанії працюють завдяки генераторам. Зі свого боку Мінцифра допомагає забезпечити їх достатнім запасом палива. Це допомагає не лише зберегти, а й відновити інтернет та мобільний зв’язок. Наприклад, у Харківській та Сумській областях знову починають працювати мобільні мережі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що ремонт інфраструктури та відключення можуть бути продовжені на декілька днів.