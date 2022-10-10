Телеком-компании используют генераторы, чтобы обеспечить интернет и мобильную связь.

Операторы мобильной связи из-за повреждений в результате российских обстрелов вынуждены использовать генераторы, чтобы обеспечить интернет и мобильную связь. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

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Согласно сообщению, массовая ракетная атака россиян привела к перебоям с интернетом и связью в разных регионах страны. Поэтому во Львове, Харькове, Житомире, Сумах, Полтаве, Хмельницком есть существенные сложности с интернетом, а в 8 областях Украины частично исчезла и ухудшилась связь.

"Сейчас телеком-компании работают благодаря генераторам. Со своей стороны, Минцифра помогает обеспечить их достаточным запасом топлива. Это помогает не только сохранить, но и восстановить интернет и мобильную связь. Например, в Харьковской и Сумской областях снова начинают работать мобильные сети", – сказано в сообщении.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что ремонт инфраструктуры и отключения могут быть продлены на несколько дней.