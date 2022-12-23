Об’єднатися, щоб забезпечити Україну зв’язком. Київстар закликає до співпраці власників генераторів

Неспроможні перемогти українську армію на полі бою, російські окупанти підступно б’ють по енергетичній інфраструктурі України. Через що майже по всій території країни виникають перебої з електропостачанням. Мобільні мережі, які також належать до критичної інфраструктури, не можуть працювати без електроенергії. При цьому оператори мають труднощі із забезпеченням генераторами тисяч базових станцій. Тому Київстар закликав бізнес об’єднатися, щоб забезпечити стабільне покриття по всій території України.

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На початку жовтня після поразок на полі бою окупанти почали цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі України. Це змусило оператора системи розподілу електроенергії, компанію “Укренерго”, ввести графік стабілізаційних відключень, щоб зменшити споживання та впоратися з дефіцитом потужності.

Росіяни мало не щотижня випускають по енергосистемі України десятки ракет та дронів-камікадзе. Останній обстріл призвів до відключення понад 50% електромережі, що стало приводом оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці. Зараз ми можемо спостерігати певну позитивну динаміку - переважну більшість російських ракет збиває українська ППО, до того ж союзники України продовжують надавати нам як енергетичну, так і військову допомогу. Крім цього, українські енергетики вже мають відпрацьовані протоколи реагування на російські атаки, так що нові удари по об’єктах критичної інфраструктури вже не будуть для них несподіванкою.

Адаптуватися, щоб вижити в умовах відключень

Проте, треба врахувати, що трансформатори та підстанції є дуже складними у виробництві. Через це проблеми в українській енергетиці навряд чи будуть вирішені швидко. Імовірно, жити в умовах регулярних відключень світла українцям доведеться до кінця березня, а повноцінне відновлення енергосистеми стане можливим лише після війни.

Починаючи з жовтня бізнес поступово адаптувався до роботи в умовах відключень. Практика показала, що чи не єдиною умовою продовження роботи є наявність генератора. Наразі підприємці імпортували в Україну вже 500 тисяч малопотужних генераторів, які активно використовуються різними підприємствами - ресторанами, кафе, супермаркетами, АЗС, магазинами та лікарнями. Звісно, це спричинило зростання попиту на бензин, та й самі генератори стали дефіцитним товаром й зросли в ціні. Однак для багатьох підприємців це все одно єдина можливість зберегти бізнес на плаву.

Окрім електрики та палива, до критичних складових повсякденного життя слід віднести й зв’язок. Наявність мобільного зв’язку та інтернету вкрай важлива не тільки для громадян, але і для бізнесу. Важливі вони й для влади, яка використовує ці канали для оповіщення населення екстреними службами.

10 жовтня, коли великі міста України опинилися без світла та зв’язку, телеком-оператори використовували генератори для підтримки роботи своїх мереж, а Міністерство цифрової трансформації допомагало їм у цьому, надаючи достатній запас палива.

Об'єднатися, щоб підтримати мобільний зв'язок

В пресслужбі компанії Київстар розповіли, що наразі оператори мобільного зв’язку також адаптуються до роботи в умовах регулярної відсутності електроенергії. Оскільки базові станції мобільного зв’язку живляться від енергомережі, вони не можуть безперервно працювати в разі тривалого відключення електроенергії. Коли зникає живлення, обладнання ще кілька годин може працювати від акумуляторів. Далі, де це можливо, Київстар підтримує роботу окремих критичних елементів мережі завдяки підключенню генераторів, щоб якомога довше надавати послуги зв’язку своїм клієнтам.

Проте забезпечити таким живленням усі 13,5 тисяч об’єктів по всій Україні неможливо. Для цього потрібна дуже велика кількість генераторів, додатковий персонал для їхнього обслуговування, охорона, пальне та його логістика. Подекуди використовувати генератори неможливо через санітарні обмеження та інші особливості розміщення обладнання.

Проте щоб все ж забезпечити роботу телеком-обладнання під час відключень, Київстар може підключати його до генераторів інших компаній або фізичних осіб. Така співпраця вже відбувається в різних населених пунктах України.

“Зараз неможливо забезпечити роботу мережі лише власними силами. Тому ми шукаємо нові варіанти. Наприклад, починаємо співпрацювати з іншими компаніями, у яких є свої генератори й ресурси. Домовляємося, щоб підключати до їхніх потужностей обладнання Київстар”, - каже технічний директор Київстар Володимир Лутченко.

Всюди, де є потреба у створенні альтернативної точки живлення, оператор готовий на комерційних умовах співпрацювати з місцевими бізнесами та громадянами .

“Наприклад, поліклініка. У неї є свій генератор і є зайві потужності. Ми готові офіційно, у межах контракту, платити за використання згенерованої цією поліклінікою надлишкової енергії”, - зазначає президент Київстар Олександр Комаров.

Щоб долучитися до ініціативи Київстар, достатньо мати генератор потужністю від 6 кВт та заповнити форму на сторінці проєкту "Бізнес єднається заради перемоги" або ж написати на [email protected] про готовність співпраці.

“Ми отримуємо багато звернень від абонентів та бізнес-компаній, які є нашими клієнтами – усім потрібний зв’язок. Для спілкування з рідними, друзями, а також для роботи. І ми це розуміємо. Дуже розуміємо, наскільки важливо залишатися на зв’язку бізнесу. Особливо зараз, в умовах повномасштабної війни, щоб компанії працювали й підтримували економіку України. Тому ми закликаємо всіх єднатися і діяти разом заради нашої спільної перемоги”, – говорить Костянтин Вечір, В2В-директор Київстар.