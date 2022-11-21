Жити в умовах відключень доведеться до кінця березня, - Yasno

CEO постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко вважає, що українці житимуть в умовах відключень щонайменше до кінця березня. Про це Коваленко написав на Facebook.

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"Сьогодні знову маємо різні відключення: починали з стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від Укренерго і відключаємось й екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні - 391 МВт, відключені більш як 953 тисячі клієнтів. Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня", - написав топ-менеджер.

За його словами, якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

"Існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак Росії. Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі", - зазначив Коваленко.

За його словами, негативний сценарій буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

"Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше всі ми знаємо, хто винен насправді", - зауважив CEO Yasno.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК порадили українцям подумати над виїздом з України для економії електроенергії. Для збереження енергосистеми необхідно зменшити обсяги споживання е/е, тому українцям, які мають можливість, краще було б виїхати із України на період опалювального сезону. При цьому ситуація не є критичною, але все ж важка.