В Минэнерго обещают, что тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что после поднятия тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч о последующих этапах повышения до конца 2023 года речь не идет.

Об этом 2 июня сообщила пресс-служба правительства.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение ОЗУ и не двигать цены дальше", — сказал министр.

Он также опроверг слухи о вероятности веерных отключений потребителей от электроснабжения. По его словам, для этого нет оснований.

"На днях была системная авария, она была очень быстро устранена, работает соответствующая государственная комиссия, она выяснит причины, почему это произошло, и я уверен, что такая авария не повторится. Относительно слухов об отключении из-за нехватки генерации. Мы наработали ряд механизмов, которые предусматривают решение как внутри государства, так и возможность обеспечения импортной электроэнергией для того, чтобы стабилизировать систему. Поэтому веерных отключений не будет", - рассказал Галущенко.

30 мая стало известно, что Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч . Ему предшествовало предложение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , введет единый тариф для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час, а также многочисленные дискуссии на эту тему в экспертной среде .

Delo.ua выяснило, можно ли было этого избежать и поможет ли это энергосистеме.