В Міненерго обіцяють, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год про наступні етапи підвищення до кінця 2023 року не йдеться.

Про це 2 червня повідомила пресслужба уряду.

"Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і не рухати ціни надалі", — сказав міністр.

Він також спростував чутки про ймовірність віялових відключень споживачів від електропостачання. За його словами, для цього немає підстав.

"Днями була системна аварія, вона була дуже швидко усунена, працює відповідна державна комісія, вона з’ясує причини, чому це відбулося, і я впевнений, що така аварія не повториться. Стосовно чуток про відключення через нестачу генерації. Ми напрацювали низку механізмів, які передбачають рішення як всередині держави, так і можливість забезпечення імпортною електроенергією для того, щоб стабілізувати систему. Тому віялових відключень не буде", — розповів Галущенко.

30 травня стало відомо, що Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год . Йому передувала пропозиція Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запровадит єдиний тариф для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год , а також численні дискусії на цю тему в експертному середовищі .

Delo.ua з'ясовувало, чи можна було цього уникнути та чи допоможе це енергосистемі.