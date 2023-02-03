В січні нафтогазові доходи Росії впали вдвічі. Кремль змушений продавати валюту щоб компенсувати втрати

В січні 2023 року порівняно з груднем 2022 року нафтогазові доходи Росії знизилися більш ніж у двічі до 425,5 млрд рублів. Для того, щоб компенсувати втрати від санкцій у січні Кремль змушений був продати валюту на суму 54,5 млрд рублів. Про це свідчать данні російського міністерства фінансів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Загалом якщо в грудні 2022 року російський бюджет отримав доходи від видобутку та експорту нафти, газу, скрапленого газу, експортного мита на нафтопродукти та інших нафтогазових мит на загальну суму 931,5 млрд рублів, то в січні 2023 року ці доходи склали 425,5 млрд рублів.

Для компенсації недоотриманих через санкції бюджетних доходів, росіяни у січні продали золотовалютні резерви на суму 54,5 млрд гривень. Тоді як в лютому прогнозується, що Кремль буде змушений продати валюту на суму 160,2 млрд рублів.

Російське видання Neftegaz.Ru пише, що для того, щоб компенсувати втрати від падіння Московській біржі.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.