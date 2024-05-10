Как изменится курс биткоина в постхалвинговый период – оценки эксперта

Если к середине осени, то есть в постхалвинговый период, биткоин вырастет на 75%, тогда курс монеты достигнет показателя в $110-112 тыс. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала основатель компании SpiceProp Наталья Бойко. Больше о динамике курса криптовалют, читайте в статье "После халвинга. Что будет влиять на курс биткоина к середине осени".

"Путь к этой цели может быть очень разным. В предыдущих трех кейсах постхалвингового ралли в первые 2 месяца бывали достаточно глубокие откаты. Но они не превышали 25%. В текущей ситуации это означает, что Bitcoin в мае-июне может откатиться до $50 тыс." С точки зрения статистики это самый негативный сценарий. И уже после этого курс отправится до $110-112 тыс.", - говорит Наталья Бойко.

Основной причиной для возможной коррекции BTC может быть стандартная для мая распродажа на глобальных финансовых рынках, отмечает эксперт. Дело в том, что, согласно статистике, доходность рынка акций в период с мая по октябрь в 3-4 раза ниже, чем в период с ноября по май. В результате Уолл-стрит говорит "продавай в мае и уходи".

"Поэтому корреляция с фондовыми индексами может легко потянуть за собой криптовалюту", – предупреждает Бойко.

Что думают о будущем курса биткоина иностранные эксперты

В основном аналитики считают, что после халвинга цифровое золото должно расти. В частности, эксперты компании Finder говорят , что к концу 2024 года цена биткоина достигнет отметки $109,1 тыс., в 2025 – до $150,9 тыс., в 2030 – до $567,7 тыс. Такие выводы эксперты сделали на базе последнего апрельского опроса 31 участника криптоиндустрии.

В частности, вице-президент Web3 для RealFevr Педро Фебреро считает, что цена BTC составит $200 тыс. к концу 2024 года. Причина – заинтересованность инвесторов в возможности приобрести биткоины через биржевые фонды.

"Динамика цен на биткоин демонстрирует влияние недавно запущенных биржевых фондов (ETF). Теперь, когда BTC достиг исторического максимума в марте, я подозреваю, что больше покупателей заполонит рынок и подтолкнет биткоин еще выше", - говорит Фебреро.

Основатель Unocoin Technologies PVT LTD Сатвик Вишванат также настроен оптимистично. Он прогнозирует, что в 2024 году BTC достигнет $150 тыс., потому что в этой монете заинтересованы крупные и розничные инвесторы.

Анализ исторических ценовых тенденций, рыночных настроений, темпов внедрения и макроэкономических факторов, таких как инфляция и геополитические события, повлияли на прогнозы цены биткоина. Текущая цена BTC считается заниженной из-за его растущего внедрения как защита от инфляции и увеличения институционального интереса. повышение стоимости биткоина, поддерживаемое его ограниченным предложением и растущим спросом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов», – говорит Вишванат.

Больше о динамике курса криптовалют, читайте в статье Delo.ua "После халвинга. Что будет влиять на курс биткоина к середине осени".