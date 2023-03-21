Оксен Лесной стал новым министром образования

Верховная Рада сегодня, 21 марта, назначила новым министром образования и науки Украины директора Малой академии наук и военнослужащего Оксена Лесного.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За назначение Лесного проголосовали 313 депутатов.

По фракциям:

СН – 217

ЕС – 0

За будущее – 12

Голос - 12

Доверие – 16

Восстановление Украины – 13

Внефракционные – 14

Родина – 14

Платформа за жизнь и мир- 15.

Оксен Лесной является добровольцем 95 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и директором Малой академии наук. Он почти год принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности руководителя образовательной организации. В 2012 году Лесной стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 20 марта поддержала отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета.