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Оксен Лесной стал новым министром образования
Верховная Рада сегодня, 21 марта, назначила новым министром образования и науки Украины директора Малой академии наук и военнослужащего Оксена Лесного.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
За назначение Лесного проголосовали 313 депутатов.
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Оксен Лесной является добровольцем 95 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и директором Малой академии наук. Он почти год принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности руководителя образовательной организации. В 2012 году Лесной стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 20 марта поддержала отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета.