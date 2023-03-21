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Оксен Лісовий став новим міністром освіти

Оксен Лісовий став новим міністром освіти
Оксен Лісовий став новим міністром освіти

Верховна Рада сьогодні, 21 березня, призначила новим міністром освіти та науки України директора Малої академії наук та військовослужбовеця Оксена Лісового. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За призначення Лісового проголосували 313 депутатів.

По фракціям:

  • СН - 217 
  • ЕС - 0 
  • За майбутнє - 12 
  • Голос - 12
  •  Довіра - 16 
  • Відновлення України - 13 
  • Позафракційні - 14
  • Батьківщина - 14 
  • Платформа за життя та мир- 15.

Оксен Лісовий є добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та директором Малої академії наук. Він майже рік бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки керівника освітньої організації. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 20 березня підтримала відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Автор:
Світлана Манько