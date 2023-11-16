В БЭБ озвучили масштаб проблемы с фиктивностью экспортеров зерна: 20% вывозит непонятно кто

Аналитики Бюро экономической безопасности выявили, что в январе-сентябре рисковые предприятия в Украине экспортировали зерновые культуры неизвестного происхождения на 133,9 миллиарда гривен.

Как говорится в сообщении ведомства, это составляет более 20% от общего количества. Такими оказались результаты анализа его сотрудниками экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

Одним из наиболее распространенных методов "черного" экспорта зерна называется использование рисковых предприятий, которые заранее создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.

"Аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не подают документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях притворных производителей", - объясняют в БЭБ.

Такое зерно после вывоза из Украины перепродается несколько раз, и тогда уже легально попадает к конечному покупателю. Однако в таких случаях валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры являются фиктивными. Обычно конечным покупателем зерна является компания-нерезидент, которая передает деньги за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.

Также, как обнаружили в бюро, существует схема, при которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы затем реализовать его за наличные деньги и продать другим предприятиям налоговый кредит.

В БЭБ также отчитываются, что для противодействия правонарушениям в этой сфере его работники создали по результатам анализа экспортных операций 43 аналитических продукта и справки, а в Государственную миграционную службу направили почти 4,5 тысячи поручений об инициировании осмотра или пересмотра грузов.

"Например, по информации ТУ БЭБ в Одесской области, таможня отказала в таможенном оформлении 75 таможенных деклараций общим объемом 1,6 миллиона тонн на сумму свыше 430 миллионов долларов", - сообщают в ведомстве.

В рамках 22 уголовных производств детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 должностным лицам рисковых предприятий-экспортеров зерна по статьям 212 и 205-1 Уголовного кодекса (подделка документов и уклонение от уплаты налогов), проведен 71 обыск, 12 уголовных производств направлены в суд. Судами же вынесено уже 8 обвинительных приговоров.

Что предлагает БЭБ для нивелирования экспорта фиктивными компаниями

Также в БЭБ сообщают, направили в Кабинет министров свои предложения по изменениям в нормативно-правовые акты, регулирующие экспорт агропродукции. В частности, для уменьшения рисков невозврата валютной выручки, неуплаты налогов и эффективного введения режима экспортного обеспечения предлагается сократить предельные сроки расчетов (возврат выручки) до 60-90 дней и усовершенствовать порядок заполнения таможенных деклараций.

Кроме того, в бюро советуют дополнить перечень оснований для отказа в таможенном оформлении зерновых сомнительного происхождения, расширить перечень товаров, к которым применяется режим экспортного обеспечения, а также создать открытые реестры сертификатов и экспортеров сельхозпродукции.

Напомним, что предельный срок возврата валютной выручки для экспортеров агропродукции Национальный банк Украины на днях уже уменьшил вдвое - со 180 до 90 дней.

При этом бизнес до этого жаловался на недостаточность даже установленного ранее периода и призвал власти не допустить его сокращения. Более того, от такого намерения призывал отказаться и комитет Верховной Рады по экономическому развитию.

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