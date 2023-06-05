БЭБ разоблачило масштабную схему экспорта агропродукции без уплаты налогов: арестовали зерна на 65 миллионов (ВИДЕО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили масштабную схему легализации и незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов и невозврата валютной выручки.

Как говорится в сообщении ведомства, следствием была установлена цепь поставок зерновых от производителя к покупателю-нерезиденту. Должностные лица ряда предприятий покупали сельскохозяйственную продукцию за наличные, не отражая такие операции в налоговой отчетности.

В дальнейшем продукция хранилась на элеваторе в Одесской области. Элеватор, согласно внешнеэкономическому контракту, оказывал услуги по перевалке и хранению продукции компании-нерезиденту. По данным бюро, упомянутые юридические лица оказались связанными между собой учредителем и конечным владельцем бенефициара.

Установлено, что при экспорте зерна экспедитор, также являющийся связанный лицом, подавал грузо-таможенные декларации и поручения на погрузку судов используя реквизиты предприятия с признаками рисковости.

"Это предприятие не является плательщиком НДС, на нем числится одно лицо – директор. Он ранее привлекался к уголовной ответственности по части 2 статьи 309 (незаконное перемещение наркотических средств или их аналогов) и части 1 статьи 205-1 Уголовного кодекса (подделка документов, которые подаются для государственной регистрации юрлица и физлиц-предпринимателей)", - отмечают в БЭБ.

Детективы установили, что предприятие с признаками рисковости только за два месяца текущего года провело экспорт сельхозпродукции на общую сумму более 2,3 миллиарда гривен в адрес компании-нерезидента.

Указанные действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. С целью получения дополнительных доказательств детективы провели обыски на упомянутом элеваторе Одесской области.

В ходе обысков было установлено, что элеватор получил для перевалки агропродукцию от несуществующего предприятия, которая в дальнейшем должна была идти на экспорт. Также отсутствовали документы, подтверждающие происхождение зерновых.

Кроме того, детективы обнаружили и изъяли более 400 товарно-транспортных накладных, по которым на элеватор поступила сельхозпродукция от несуществующего предприятия в количестве около 9 тысяч тонн.

Как отмечает бюро, после обнаружения документации руководство элеватора и его должностные лица отказались как-либо содействовать детективам в проведении следственных действий, а именно предоставить сведения о типе и количестве продукции, которая была ввезена и хранится на элеваторе, и любую техническую документацию, необходимую для расчета количества остатков продукции. БЭБ констатирует, что это значительно усложнило дальнейшее проведение следственных действий.

Впоследствии же директор элеватора предоставил детективам аналогичные ТТН, выписанные уже от зарегистрированного предприятия с письмом компании-нерезидента о том, что предыдущие ТТН в количестве более 400 штук выписаны якобы ошибочно. Однако, "новые" ТТН, как заявили в БЭБ, не были заполнены должным образом и имели признаки подделки.

"Кроме того, неподалеку от указанного элеватора установлена точка продажи поддельных ТТН. Им оказался магазин продовольственных товаров. В ходе обыска были обнаружены незаполненные бланки накладных предприятия, которое якобы является отправителем продукции", – говорится в сообщении.

По результатам обыска было арестовано около 9 тысяч тонн зерновых ориентировочной стоимостью свыше 65 миллионов гривен, которые хотят передать в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Дело расследования по части 2 статьи 205-1, части 3 статьи 212 УК (фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).