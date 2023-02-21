Известного производителя молочной продукции разоблачили в неуплате более 42 млн грн налога

Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты 42,4 млн грн налогов сельскохозяйственным предприятием, владельцу ряда известных торговых марок молочной продукции, принадлежащим народному депутату VII созыва.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что по результатам обысков по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества, в том числе в Кировоградской области, изъяты финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения и наличные в сумме более 7,8 млн грн.

"Детективы БЭБ установили, что должностные лица упомянутого общества в течение 2021 года завысили налоговый кредит в декларациях по налогу на добавленную стоимость. Это сельскохозяйственное предприятие, документально оформляло финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности"", – говорится в сообщении.

В БЭБ добавили, что использование такой схемы привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере 42,4 млн. грн.

В БЭБ не называют имя экснардепа, однако известно, что он является владельцем ряда известных торговых марок молочной продукции.

По данным источников "Экономической правды" в правоохранительных органах, речь идет о компании семьи Табаловых ПАО "Юрия".

Согласно данным Youcontrol, владельцем компании является производитель молочной продукции "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефициарами компании являются экснардеп седьмого созыва Александр Табалов и его сын, также бывший народный депутат Андрей.

Ранее детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите в 2020-2022 годах нефтепродуктов соответствующим трубопроводом с задействованием компании, связанной с бывшим уже депутатом Верховной Рады, лишенным украинского гражданства.