БЕБ викрило схему ухилення від сплати мита при транзиті палива через компанію нардепа, позбавленого громадянства

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати понад 244 мільйона гривень митних платежів при транзиті в 2020-2022 роках нафтопродуктів відповідним трубопроводом із задіянням компанії, пов'язаної з колишнім вже депутатом Верховної Ради, позбавленим українського громадянства. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

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Слідством встановлено, що службові особи товариства-транспортувальника (перевізника) порушили вимоги і умови митного режиму "транзит" під час переміщення паливно-мастильних матеріалів магістральним нафтопродуктопроводом, що призвело до виникнення зобов’язань сплатити до держбюджету митних платежів.

В свою чергу зазначено, що дії службових осіб фінансового гаранта, призвели до заниження сум податкового зобов'язання зі сплати мита, внаслідок чого той не виконав зобов’язань щодо забезпечення сплати митних платежів, що завдало бюджету збитки на зазначену вище суму.

"У межах досудового розслідування встановлено, що бенефіціарними власниками фінансового гаранта є особи, довірені та підконтрольні народному депутату-"утікачу", який на початку року був позбавлений громадянства України", - вказують в бюро.

За результатами обшуків декількох нежитлових приміщень було вилучено документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію що підтверджує уникнення зобов’язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи.

Окрім того, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби було вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму.

Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора та оперативної підтримки Служби безпеки України розслідують справу за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків). Щодо повідомлення будь-кому про підозру з цього приводу в повідомленні не йдеться.

Нагадаємо, що ще в квітні 2021 року Україна націоналізувала трубопровод компанії "Прикарпатзахідтранс", яким до України надходило з Росії дизельне паливо. Цю структуру пов'язували з депутатом Ради та головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. Нафтопродуктопровід був переданий в управління "Укртранснафті" на п'ять років.

Втім, Медведчук був переданий самою ж Україною до Росії у вересні 2022 року в обмін на 200 українських військових, а до цього з квітня перебував під арештом у справі про державну зраду після нетривалого зникнення на початку минулого року під час російського військового вторгенння. До цього він з травня 2021 року перебував під домашнім арештом.

На початку січня він, а також його близький соратник, бізнес-партнер і колега по розпущеній нині фракції ОПЗЖ в Раді Тарас Козак були позбавлені українського громадянства президентом Володимиром Зеленським і, відтак, втратили мандати в парламенті. Відомо, що Козак, на відміну від Медведчука, втік з України ще навесні 2021 року: СБУ заявляла тоді що він перебуває в РФ, однак сам він ніякої публічної діяльноті з тих пір не вів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com