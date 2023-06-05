БЕБ викрило масштабну схему експорту агропродукції без сплати податків: арештували зерна на 65 мільйонів (ВІДЕО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві викрили масштабну схему легалізації і незаконного вивезення сільськогосподарської продукції без сплати податків та неповернення валютної виручки.

Як ідеться у повідомленні відомства, слідством було встановлено ланцюг постачання зернових від виробника до покупця-нерезидента. Службові особи низки підприємств купували сільськогосподарську продукцію за готівку, не відображаючи такі операції в податковій звітності.

У подальшому продукція зберігалася на елеваторі в Одеській області. Елеватор, відповідно до зовнішньоекономічного контракту, надавав послуги з перевалки та зберігання продукції компанії-нерезиденту. За даними бюро, згадані юридичні особи виявилися пов’язаними між собою засновником та кінцевим бенефіціарним власником.

Встановлено, що при експорті зерна експедитор, який також є пов’язаною особою, подавав вантажно-митні декларації та доручення на завантаження суден використовуючи реквізити підприємства з ознаками ризиковості.

"Це підприємство не є платником ПДВ, на ньому числиться одна особа – директор. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, за частиною 2 статті 309 (незаконне переміщення наркотичних засобів або їх аналогів) та частиною 1 статті 205-1 Кримінального кодексу (підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юрособи та фізосіб-підприємців)", - зазначають в БЕБ.

Детективи встановили, що підприємство з ознаками ризиковості лише за два місяці поточного року здійснило експорт сільгосппродукції на загальну суму понад 2,3 мільярда гривень в адресу компанії-нерезидента.

Зазначається, що зазначені дії призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою отримання додаткових доказів детективи провели обшуки на згаданому елеваторі на Одещині.

Під час обшуків встановлено, що елеватор отримав для перевалки агропродукцію від неіснуючого підприємства, яка у подальшому мала йти на експорт. Також були відсутні документи, які б підтверджували походження зернових.

Окрім того, детективи виявили та вилучили понад 400 товаро-транспортних накладних, за якими на елеватор поступила сільгосппродукція від неіснуючого підприємства у кількості близько 9 тисяч тонн.

Як зазначає бюро, після виявлення документації керівництво елеватору та його службові особи відмовилися будь-як сприяти детективам у проведенні слідчих дій, а саме надати відомості про тип та кількість продукції, яка була завезена та зберігається на елеваторі, та будь-яку технічну документацію, необхідну для розрахунку кількості залишків продукції. БЕБ констатує, що це значно ускладнило подальше проведення слідчих дій.

Натомість згодом директор елеватору надав детективам аналогічні ТТН, які були виписані вже від зареєстрованого підприємства з листом компанії-нерезидента про те, що попередні ТТН у кількості понад 400 штук виписано нібито помилково. Однак, "нові" ТТН, як заявили в БЕБ, не були заповнені належним чином та мають ознаки підробки.

"Окрім того, неподалік вказаного елеватора встановлено точку продажу підроблених ТТН. Ним виявився магазин продовольчих товарів. Під час обшуку було виявлено незаповнені бланки накладних підприємства, яке нібито є відправником продукції. У згаданому приміщенні також здійснювався продаж підроблених ТТН на доставку та транспортування сільськогосподарської продукції", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуку було арештовано близько 9 тисяч тонн зернових орієнтовною вартістю понад 65 мільйонів гривень, які хочуть передати в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Справа розслідуєтья за частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 212 КК (фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).