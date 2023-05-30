Один з найбільших ТРЦ Києва викрили на несплаті 146 мільйонів гривень податків

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру генеральній директорці компанії, яка є власником одного з найбільших офісних та торгівельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як ідеться в повідомленні відомства, встановлено, що в 2019-2021 роках дирекція ТРЦ уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками фіктивності та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.

Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

Таким чином товариству-власнику торгівельного центру вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 мільйона гривень та вивести їх у готівку.

На підставі отриманих доказів детективи повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Нагадаємо також, що раніше БЕБ повідомило про підозру колишньому головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, через яку держбюджет недоотримав 70 мільйонів гривень від гірничо-збагачувального комбінату.

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