Податківиця, через яку ГЗК недоплатив 70 мільйонів гривень екологічного податку, отримала підозру від ДБР

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомило про підозру колишньому головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, через яку держбюджет втратив десятки мільйонів гривень.

Як ідеться у повідомленнях ДБР та Дніпропетровської обласної прокуратури, під час перевірки одного з гірничо-збагачувальних комбінатів регіону посадовиця не зафіксувала те, що підприємство повинно було сплатити до бюджету понад 70 мільйонів гривень екологічного податку.

Комбінат в межах розслідування визнав несплату екологічного податку та самостійно скорегував показники податкових зобов’язань. За даними правоохоронців, до бюджету вже відшкодовано понад 36 мільйонів гривень.

Колишня податківиця підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу). Їй загрожує до п'яти років тюрми. Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

Зазначимо також, що у жовтні минулого року ДБР скерувало до суду справу проти колишньої заступниці голови Головного управління ДФС у Дніпропетровської області та головного державного ревізора-інспектора.

Їм інкримінували ту ж статтю через невиявлення під час перевірки відсутності сплати майже 50 мільйонів гривень екологічного податку іншим ГЗК. Сам комбінат повернув бюджету майже 30 мільйонів гривень.