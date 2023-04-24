Налоговичка, из-за которой ГОК недоплатил 70 миллионов гривен экологического налога, получила подозрение от ГБР

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве сообщило о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, из-за которой госбюджет потерял десятки миллионов гривен.

Как говорится в сообщениях ГБР и Днепропетровской областной прокуратуры, в ходе проверки одного из горно-обогатительных комбинатов региона налоговая чиновница не зафиксировала то, что предприятие должно было уплатить в бюджет более 70 миллионов гривен экологического налога.

Комбинат в рамках расследования признал неуплату экологического налога и самостоятельно скорректировал показатели налоговых обязательств. По данным правоохранителей, в бюджет уже возмещено более 36 миллионов гривен.

Экс-налоговичка подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к указанному правонарушению.

Отметим, что в октябре прошлого года ГБР направило в суд дело против бывшей заместительницы начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области и главного государственного ревизора-инспектора.

Им инкриминировали ту же статью из-за необнаружения при проверке отсутствия уплаты почти 50 миллионов гривен экологического налога другим ГОКом. Сам комбинат вернул бюджету около 30 миллионов гривен.